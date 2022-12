Εκτός καλενταριού της Formula 1 το 2023 η Κίνα λόγω COVID

Εκτός καλενταριού της Formula 1 για το 2023 θα είναι η Κίνα. Η διοργανώτρια αρχή επιβεβαίωσε πως το κινεζικό Grand Prix αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα, λόγω της αύξησης κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα και των αυστηρών μέτρων που τηρεί η κυβέρνηση της χώρας.

Ο αγώνας στην πίστα της Σανγκάης ήταν σταθερά στο καλεντάρι από το 2004 μέχρι το 2019, αλλά η έξαρση του κορωνοϊού έβαλε... στοπ στην διεξαγωγή του. Παρότι επρόκειτο να επιστρέψει στο πρόγραμμα το 2023, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και αναζητείται η πίστα που θα μπει στη θέση της Κίνας, με το Πορτιμάο της Πορτογαλίας υποψήφιο.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA