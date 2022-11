Formula 1: H οικογένεια της Formula 1 αποχαιρετά τον Φέτελ με μαγικό τρόπο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το τελευταίο από τα 300 Grand Prix στην τεράστια καριέρα του Σεμπάστιαν Φέτελ στη Formula 1 είναι και το πιο συγκινητικό. Ο τετράκις πρωταθλητής θα αγωνιστεί την Κυριακή για τελευταία φορά στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μία μέρα πριν, το βράδυ του Σαββάτου 19 Νοεμβρίου, ο 35χρονος οδηγός έκανε ένα γύρο της πίστας Γιας Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι όχι με το μονοθέσιό του, αλλά με τα πόδια.

Μαζί του οι υπόλοιποι οδηγοί, ο CEO της F1 Στέφανο Ντομενικάλι, μηχανικοί των ομάδων και δεκάδες δημοσιογράφοι. Όλοι φορούσαν άσπρα μπλουζάκια που έγραφαν «Ευχαριστούμε Σεμπ» στα γερμανικά, ενώ ο ίδιος ο Φέτελ μπλουζάκι που έγραφε «Ευχαριστώ F1».

Και όπως μπορείτε να δείτε, η συγκίνηση ήταν μεγάλη.

This is not a track invasion. It's a Sebastian Vettel takeover.



Tonight, with our friends and colleagues from up and down the #F1 paddock, we #RunWithSeb.



Tomorrow, for the final time, we race with a legend adored throughout the sport.



It's going to be emotional. #DankeSeb pic.twitter.com/RCvnM4864J