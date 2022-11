Πήρε την pole position και στο Άμπου Ντάμπι ο Φερστάπεν, έκανε το 1-2 η Red Bull!

Την 20η pole position της καριέρας του πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στις κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι! Μάλιστα το όλο... σκηνικό πήγε τέλεια για τη Red Bull, που είδε τον Σέρχιο Πέρεζ να κερδίζει τη δεύτερη θέση.

Η μάχη αύριο (20/10) έχει φυσικά τεράστιο ενδιαφέρον, αφού όπως ήρθαν τα πράγματα, ο Μεξικανός ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με τον Σαρλ Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να ξεκινά από την τρίτη θέση.

QUALIFYING CLASSIFICATION@redbullracing lock out the front row for Sunday's race 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/5HaUCeUdly