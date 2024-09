Κοντίδης: «Σημαντικό βήμα οι αποφάσεις της Κυβέρνησης»

Με ανάρτησή του στα social media ο Παύλος Κοντίδης ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για τη στήριξή του στους αθλητές.

Ο Ολυμπιονίκης μας σημειώνει ότι οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν χθες (16/9) από την Κυβέρνηση στο δείπνο που παρέθεσε ο ΠτΔ σε αθλητές Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων είναι ένα σημαντικό βήμα προς το να γίνει η κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα μεγαλύτερη και δυνατότερη.

Δείτε ΕΔΩ τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν.

Thank you, Mr. President @Christodulides, for your continued support of the athletes. 🙏

The government's decisions announced during last night's dinner with Olympians & Paralympians are a significant step towards making #TeamCyprus 🇨🇾 bigger and stronger.#PKTeam

📷 @PIOcy pic.twitter.com/kARSMqLwZK