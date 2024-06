Αναγνώριση της Αθλητιατρικής ως νέα ειδικότητα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΑΕΚ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Ειδικότητα της Αθλητιατρικής αναγνωρίστηκε επίσημα από την European Commission (by a Delegated Act, numbered 7894/24, on 5.3.2024) ως πλήρης ειδικότητα και περιλαμβάνεται στο ANNEX V of the Directive 2005/36/EU. Η δράση αυτή δημοσιεύθηκε στις 31/5/2024.

Στην Delegated Act (7585/24) αναφέρεται ότι η περίοδος ένταξης της εν λόγω οδηγίας στις Εθνικές Νομοθεσίες από τα κράτη μέλη, έχει οριστεί στα 2 έτη·

Συνεπώς όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν αναγνωρίσει την Αθλητιατρική ως πλήρη ιατρική ειδικότητα, θα πρέπει να το πράξουν εντός 2 ετών.

** Στη φωτογραφία η ηγεσία της ΑΕΚ σε πρόσφατη συνάντηση της με τον Υπουργό Υγείας.