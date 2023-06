Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στα γραφεία των οργανωτών!

Χωρίς ξεκάθαρη ακόμη αιτία, η γαλλική αστυνομία εισέβαλλε στα γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, στο Παρίσι!

Οι επικεφαλής της Επιτροπής επιβεβαίωσαν την παρουσία των αρχών στα γραφεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «συνεργάζονται απόλυτα με τις αρχές στις έρευνές τους».

Σύμφωνα με γαλλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, η έφοδος έχει να κάνει με οικονομικούς λόγους, καθώς στο κτίριο βρίσκεται και μία ομάδα ερευνών για οικονομικά εγκλήματα και διαφθορά. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί.

«Είναι σε εξέλιξη η έρευνα στα γραφεία μας και συνεργαζόμαστε απόλυτα με όσα ζητούν οι ερευνητές. Δεν υπάρχει άλλο σχόλιο επί του παρόντος» ανέφερε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

