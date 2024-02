Χρησιμοποίησε την σωστή λέξη για ΑΠΟΕΛ

Ο Γκουστάβο Λέδες έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

«Μία μεγάλη εκτός έδρας πρόκληση για μας», έγραψε στο τουίτερ (Χ) ο χαφ της ομάδας της Λάρνακας.

Πράγματι, αυτή είναι η σωστή λέξη για το ντέρμπι στην Λευκωσία. Η ομάδα της ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με τα αποτελέσματα των τελευταίων βδομάδων να την ανεβάζουν στην βαθμολογία. Αν καταφέρει να κερδίσει απόψε, τότε ναι, μπαίνει για τα καλά στην μάχη του πρωταθλήματος.

Στο στρατόπεδο της ομάδας του Ραν Μπεν Σιμόν επικρατεί πίστη πως μπορούν οι ποδοσφαιριστές πιάνοντας το μάξιμουμ της απόδοσης τους, να γκρεμίσουν το κάστρο του ΑΠΟΕΛ, το ΓΣΠ.

Big challenge today away. All out, team @AEKLARNACA 💪🏽🔰#MatchDay pic.twitter.com/0T0aRXVrkf