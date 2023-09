Η ανάρτηση Όλτρα μετά την γκέλα με την ΑΕΖ

Σε ανάρτηση στα social media προχώρησε ο προπονητής της ΑΕΚ μετά την ήττα σοκ με 3-1 που δέχθηκε η ομάδα του από την ΑΕΖ.

Ο Ισπανός προπονητής των Λαρνακέων, ο οποίος δέχεται τα πυρά του κόσμου της ομάδας, έγραψε:

«Βήμα πίσω. Δεχόμαστε πολλά γκολ, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να βελτιωθούμε και να ανακτήσουμε την ουσία μας».

Paso atrás. Recibimos demasiados goles debemos trabajar micho para mejorar y recuperar nuestra esencia.



Step back. We concede too many goals, we must work hard to improve and recover our essence. https://t.co/eRpbnZkebx