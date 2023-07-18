Πρόγραμμα ΑΕΚ: Ξεκίνημα με ντέρμπι και μετά... έξι σερί!

Θα... μπουχτίσει από ντέρμπι η ΑΕΚ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο!
Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, πέραν του ότι της έφερε πρεμιέρα με ντέρμπι (Άρη), υποχρεώνει τους Λαρνακείς να δώσουν έξι διαδοχικά παιχνίδια απέναντι σε ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους.
Στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές κάθε γύρου η ΑΕΚ θα παίξει κατά σειρά με Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, ΑΕΛ και Ανόρθωση, ενώ στην έναρξη του β' γύρου θα κληθεί να δώσει έκτο σερί ντέρμπι με τον Άρη.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ:
1η Άρης-ΑΕΚ (14η ΑΕΚ-Άρης)
2η ΑΕΚ-Εθνικός (15η Εθνικός-ΑΕΚ)
3η Δόξα-ΑΕΚ (16η ΑΕΚ-Δόξα)
4η ΑΕΚ-Οθέλλος (17η Οθέλλος-ΑΕΚ)
5η ΑΕΖ-ΑΕΚ (18η ΑΕΚ-ΑΕΖ)
6η ΑΕΚ-Νέα Σαλαμίνα (19η Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΚ)
7η Πάφος-ΑΕΚ (20ή ΑΕΚ-Πάφος)
8η ΑΕΚ-Καρμιώτισσα (21η Καρμιώτισσα-ΑΕΚ)
9η Ομόνοια-ΑΕΚ (22η ΑΕΚ-Ομόνοια)
10η ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ (23η ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ)
11η Απόλλων-ΑΕΚ (24η ΑΕΚ-Απόλλων)
12η ΑΕΚ-ΑΕΛ (25η ΑΕΛ-ΑΕΚ)
13η Ανόρθωση-ΑΕΚ (26η ΑΕΚ-Ανόρθωση)
Δείτε το πρόγραμμα ολόκληρης της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος:
Α' ΓΥΡΟΣ
Αγωνιστική 1 (19.08.2023 – 20.08.2023)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Αγωνιστική 2 (26.08.2023 – 27.08.2023)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Αγωνιστική 3 (02.09.2023 – 03.09.2023)
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
Αγωνιστική 4 (16.09.2023 – 17.09.2023)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
Αγωνιστική 5 (23.09.2023 – 24.09.2023)
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Αγωνιστική 6 (30.09.2023 – 01.10.2023)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Αγωνιστική 7 (07.10.2023 – 08.10.2023)
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Αγωνιστική 8 (21.10.2023 – 22.10.2023)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Αγωνιστική 9 (28.10.2023 – 29.10.2023)
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 10 (04.11.2023 – 05.11.2023)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 11 (11.11.2023 – 12.11.2023)
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αγωνιστική 12 (25.11.2023 – 26.11.2023)
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αγωνιστική 13 (02.12.2023 – 03.12.2023)
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Β ΓΥΡΟΣ
Αγωνιστική 14 (09.12.2023 – 10.12.2023)
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Αγωνιστική 15 (16.12.2023 – 17.12.2023)
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αγωνιστική 16 (22.12.2023 - 23.12.2023)
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Αγωνιστική 17 (02.01.2024 – 03.01.2024)
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αγωνιστική 18 (06.01.2024 – 07.01.2024)
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
Αγωνιστική 19 (13.01.2024 – 14.01.2024)
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αγωνιστική 20 (20.01.2024 – 21.01.2024)
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Αγωνιστική 21 (27.01.2024 – 28.01.2024)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αγωνιστική 22 (30.01.2024 – 31.01.2024)
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Αγωνιστική 23 (03.02.2024 – 04.02.2024)
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αγωνιστική 24 (10.02.2024 – 11.02.2024)
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγωνιστική 25 (17.02.2024 – 18.02.2024)
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αγωνιστική 26 (24.02.2024 – 25.02.2024)
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
ΠΑΦΟΣ FC vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
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