Δικαιοσύνη: Oι Ευρωπαίοι ψήφισαν για κορυφαία την γκολάρα του Άλτμαν! - ΒΙΝΤΕΟ

Ο κόσμος ψήφισε κι απένειμε δικαιοσύνη!

Όπως ενημέρωσε η UEFA, η γκολάρα του Όμρι Άλτμαν, με την οποία ο Ισραηλινός της ΑΕΚ άνοιξε το σκορ απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, ψηφίστηκε το κορυφαίο γκολ της 5ης αγωνιστικής του Europa League.

Δεύτερο κορυφαίο γκολ αναδείχθηκε η εκτέλεση φάουλ του Ζάιτς της Φενέρμπαχτσε απέναντι στη Ρεν, τρίτο αυτό του Κατάι του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Τραμπζονσπόρ και τελευταίο (από τα τέσσερα υποψήφια) το γκολ του Ίσακσεν της Μίντιλαντ απέναντι στη Λάτσιο.

Yπενθυμίζουμε πως ο Άλτμαν είναι επίσης υποψήφιος για το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της αγωνιστικής.

Το βίντεο με τα τέσσερα κορυφαία γκολ:

🥁 Your #UEL Goal of the Week is... ⚽️@Heineken | #UELGOTW pic.twitter.com/5BmPkCEJwG