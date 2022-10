Υποψήφιος -και- για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη ο Άλτμαν, μαζί με αντίπαλο της Ομόνοιας

Διπλή υποψηφιότητα από τον Όμρι Άλτμαν στα βραβεία της 5ης αγωνιστικής του Europa League!

Ο Ισραηλινός άσος της ΑΕΚ, ο οποίος είναι όπως αναμενόταν υποψήφιος για το κορυφαίο γκολ της αγωνιστικής, χάρη στο τρομερό γυριστό «ψαλίδι» με το οποίο άνοιξε το σκορ στον αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου, είναι επίσης υποψήφιος για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη!

Ο Άλτμαν, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ (έβαλε και το τρίτο της ΑΕΚ), έχει τρεις ανθυποψηφίους, ανάμεσά τους και τον Ναβάρο της Σοσιεδάδ, ο οποίος «πλήγωσε» την Ομόνοια, με γκολ και ασίστ στο 2-0 των Ισπανών στο ΓΣΠ.

Οι άλλοι δύο υποψήφιοι είναι ο Γκουΐρι της Φενέρμπαχτσε ο οποίος μέτρησε δύο γκολ και μία ασίστ στο 3-3 με τη Ρεν, καθώς και ο Λουκ Ντε Γιονγκ της PSV με ένα γκολ και μία ασίστ στο 2-0 επί της Άρσεναλ.

Four top performances. Who gets your vote?



