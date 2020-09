Ζλάταν: «Ο κορωνοϊός είχε το κουράγιο να με προκαλέσει»

Nωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό και όπως το συνηθίζει ο Σουηδός φορ της Μίλαν, σχολίασε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο την εξέλιξη αυτή.

“Βρέθηκα χθες αρνητικός στον κορωνοϊό και σήμερα θετικός. Χωρίς συμπώματα πάντως. Ο κορονοϊός είχες το κουράγιο να με προκαλέσει. Κακή ιδέα” έγραψε στα social media ο 39χρονος επιθετικός.

Ο Ιμπραχίμοβιτς βρίσκεται ήδη σε απομόνωση και δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση των Ιταλών κόντρα στη Μπόντο Γκλιμτ στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

