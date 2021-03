«Υπέγραψε» την ανατροπή στην παράταση ο σαρωτικός Αντετοκούνμπο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ακόμα ένα show με 32 πόντους (5/8 βολές, 12/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 43λεπτά, ένω είχε άξιους συμπαραστάτες τους ΝτιΒιτσέντζο με 20 πόντους και Χόλιντει 19 πόντους.

Στον αντίποδα ο Χάρις είχε 19 πόντους, ο Γκριν 18 πόντους, ενώ ο Σίμονς πέτυχε triple double με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Τα… ελάφια βρέθηκαν να χάνουν ακόμα και με 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν πτοήθηκαν.

Ο Μίντλετον έγραψε το 93-90 με βολές στα 3 δευτερόλεπτα, για να έρθει ο ο Κορκμάζ και να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί ο Greek Freak ήταν απολαυστικός και με 7 προσωπικούς του πόντους, η ομάδα του έγραψε το 105-98 και κλείδωσε τη νίκη.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-18, 45-31, 74-65, 93-93, 105-109

