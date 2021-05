«Υπέγραψε μέχρι το 2026 ο Νεϊμάρ»!

Τελικά, αυτή η στιγμή δεν άργησε καθώς σύμφωνα με τον δημοφιλή και έγκριτο σε μεταγραφικά ζητήματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος σταρ το πρωί του Σαββάτου (08/05) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων.

Ο μισθός του «Νεϊ» θα εκτοξευθεί στα 30 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, ενώ θα υπάρχουν και έξτρα μπόνους σε πιθανή κατάκτηση του Champions League.

Το μόνο που απομένει είναι η Παρί Σεν Ζερμέν να ανακοινώσει, εντός της ημέρας, τη συμφωνία.

Neymar has signed his new contract with Paris Saint-Germain, done and confirmed. 🇧🇷🏁

– Agreement extended until June 2026.

– Salary around €30m/season after taxes + add ons.

– ‘Huge bonus’ in case PSG will win the Champions League.

– Announcement planned.

Here we go ⏳🇫🇷

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2021