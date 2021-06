Ξύπνησε… μνήμες ο Σικ, το ίδιο ρεκόρ με Γκόμεθ σε διαφορετικές διοργανώσεις!

Όσοι Κύπριοι (μπορεί και όχι) έβλεπαν το Σκωτία-Τσεχία το απόγευμα της Δευτέρας στο πλαίσιο των ομίλων του EURO, θα είπαν το προφανές «ναι σιγά, όταν το έβαζε ο Γκόμεθ…». Και για όσους δεν κατάλαβαν, να υπενθυμίζουμε πως ο Σικ σκόραρε ένα εξαιρετικό γκολ από το… σπίτι του διαμορφώνοντας το 2-0 για την Τσεχία.

Μάλιστα, λίγο αργότερα, διαπιστώθηκε πως είναι το μακρινότερο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης του EURO, καθώς επιτεύχθηκε από τα 45.5 μέτρα (!). Ο Τσέχος επιθετικός χωρίς καλά καλά να βλέπει την εστία, γύρισε το κορμί του, έπιασε το ψηλοκρεμαστό σουτ και έστειλε την μπάλα (και τον Σκοπιανό κίπερ) στα δίκτυα!

Τι σχέση έχει το πιο πάνω με την κυπριακή πραγματικότητα; Βλέπετε, ο Ζόρντι Γκόμεθ της Ομόνοιας, κατέχει κι αυτός το ρεκόρ του μακρινότερου γκολ σε άλλη όμως διοργάνωση. Σε αυτή του Γιουρόπα Λιγκ. Για όσους δεν θυμούνται, ο Ισπανός σκόραρε εις βάρος της Αϊντχόφεν στο ΓΣΠ από τα 56 (!) μέτρα, σε μια ανυποψίαστη φάση.

