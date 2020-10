Άσχημο τέλος είχε το ράλι Σαρδηνίας για τον Τακαμότο Κατσούτα. Ο οδηγός της Toyota είχε ένα τρομακτικό ατύχημα που οδήγησε σε ακύρωση της ειδικής.

Ο Ιάπωνας χτύπησε σε βράχο στην 14η ειδική διαδρομή και το Yaris του έκανε τούμπες, πριν σταματήσει στη μέση του δρόμου, μπλοκάροντας έτσι το δρόμο στους επόμενους οδηγούς.

Huge accidents for @TakamotoKatsuta SS14. Crew OK but may cancel the stage. #WRC #WRCLive #RallyItaly pic.twitter.com/Vp9Ihk74Oo

— Cian (@rally_fan1988) October 11, 2020