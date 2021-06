ΒΙΝΤΕΟ: «Ξελαρυγγιάστηκαν» οι Ιταλοί στον εθνικό ύμνο!

Οι Ιταλοί μάς έχουν συνηθίσει να τραγουδάνε τον εθνικό τους ύμνο περήφανα και με περίσσιο πάθος και, στην πρεμιέρα του Euro, που διεξάγεται μάλιστα στο «Ολίμπικο» της Ρώμης, τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να ‘ταν διαφορετικά!

Δείτε πώς τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο οι παίκτες της «Σκουάντρα Ατζούρα» πριν από τον εναρκτήριο αγώνα με την Τουρκία.

Pure passion from the Italian players ahead of #EURO2020.

No one does it quite like they do 🇮🇹 pic.twitter.com/upDweK0O41

— ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2021