ΒΙΝΤΕΟ: Τρελό «photobomb» από οπαδό της Λίβερπουλ στο Goodison Park

Οπαδός της Λίβερπουλ εργάζεται στο γήπεδο της Έβερτον και βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για… πείραγμα, με αφορμή και την κατάκτηση της Premier League από τους reds!

Συγκεκριμένα, την ώρα που ρεπόρτερ του SkySports μιλούσε στην κάμερα έξω από το Goodison Park κι ενόψει του αγώνα της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι με την Μπόρνμουθ, ο εν λόγω τύπος περνούσε πίσω από τον δημοσιογράφο, φορώντας καπέλο της Λίβερπουλ.

Αντιλαμβανόμενος την ευκαιρία για κάτι σαν… photobomb, έδειχνε το καπέλο του στην κάμερα πικάρωντας τους οπαδούς της Έβερτον και δίχως ο ρεπόρτερ να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει!

Δείτε το βίντεο…

A Liverpool fan showing off his hat outside Goodison Park 🤣 pic.twitter.com/FtBJ3RXVdp

— Football Daily (@footballdaily) July 26, 2020