ΒΙΝΤΕΟ: Το ‘βαλε από το κόρνερ ο Έρικσεν!

Με ένα τρομερό γκολ άνοιξε το σκορ ο Κρίστιαν Έρικσεν στον εκτός έδρας αγώνα της Ίντερ με τη Νάπολι για τα ημιτελικά του Coppa Italia.

Με τη συμπλήρωση δύο λεπτών αγώνα, ο Δανός άσος των νερατζούρι αιφνιδίασε τους πάντες και σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, με την άμυνα των παρτενοπέι πάντως να φέρει μεγάλη ευθύνη.

Αξίζει να σημειωθεί πως, με αυτό το γκολ, η ομάδα του Μιλάνου ισοφάρισε το σκορ (0-1) του πρώτου αγώνα στο Μιλάνο.

Δείτε το γκολ του Έρικσεν:

Christian Eriksen Scores for Inter direct from the corner

Napoli 0-1 Inter (1-1 on aggregate) pic.twitter.com/uQ6eMpO7Tx

— InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) June 13, 2020