ΒΙΝΤΕΟ: Το παιδάκι έγινε άνδρας, πατέρας και επιτέλους πρωταθλητής!

Ένα πανέμορφο βίντεο ετοίμασε το Bleacher Report για την επιστροφή της Λίβερπουλ στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 30 χρόνια.

Στο βίντεο απεικονίζεται ένα παιδάκι φίλος των reds με τον πατέρα του το 1990, όταν η ομάδα κατέκτησε τον τελευταίο της τίτλο, και ακολούθως βλέπουμε τη διαδρομή του μέχρι το 19ο πρωτάθλημα της Λίβερπουλ.

Το παιδάκι μεγάλωσε, έγινε άνδρας, στη συνέχεια πατέρας και τώρα πανηγυρίζει με την κόρη του τον τίτλο…

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

1990-2020.

Liverpool’s 30-year wait for a league title is over. pic.twitter.com/9MXENLCCXC

— B/R Football (@brfootball) June 25, 2020