ΒΙΝΤΕΟ: To γύρισε σε 4′ με δύο αυτογκόλ της Πορτογαλίας η Γερμανία!

Έφερε «τούμπα» το μεγάλο ματς πριν το ημίχρονο με δύο αυτογκόλ η Γερμανία!

Τα «πάντσερ» βρέθηκαν να χάνουν από την Πορτογαλία απ΄ το 15′ με γκολ του Ρονάλντο όμως ολοκλήρωσαν την ανατροπή σε διάστημα τεσσάρων λεπτών.

Στο 35′ ήρθε η ισοφάριση με αυτογκόλ του Ρούμπεν Ντίας (φάνηκε να το σκοράρει ο Χάβερτζ όμως σύμφωνα με την UEFA είναι αυτογκόλ) ενώ στο 39′ έγινε το 2-1 με αυτογκόλ του Γκερέρο!

Έτσι, η Πορτογαλία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία που βάζει δύο αυτογκόλ σε αγώνα Euro.

Δείτε τα γκολ…

To 1-1:

Kai Havertz’s goal for Germany against Portugal! pic.twitter.com/EUqkvu7zb1

Το 2-1:

Guerreiro with the own goal.

To put the Netherlands ahead.

____________#PORGER pic.twitter.com/uEmSQXMzov

— Prime. (@TrashTalkMVP) June 19, 2021