ΒΙΝΤΕΟ: Το «γύρισε» ο Μπενζεμά, στα σχοινιά η Πορτογαλία!

Με τα πρώτα γκολ του Μπενζεμά με το εθνόσημο μετά από σχεδόν έξι χρόνια η Γαλλία έφερε «τούμπα» το μεγάλο ματς με την Πορτογαλία!

Μετά το πέναλτι στο 45+2′ ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε και με την έναρξη του β’ μέρους (47′) με ωραίο διαγώνιο πλασέ έπειτα από τρομερή ασίστ του Πογκμπά.

Μάλιστα το γκολ αρχικά ακυρώθηκε με λανθασμένη υπόδειξη οφσάιντ η οποία… διορθώθηκε από το VAR.

Με αυτό το αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με το 1-0 της Ουγγαρίας επί της Γερμανίας, η Πορτογαλία βρίσκεται στην τέταρτη θέση και εκτός συνέχειας!

Δείτε το γκολ του Μπενζεμά:

BENZEMA DOES IT AGAIN pic.twitter.com/mKYHAWUD2U

— Stan (@FutbolStan_) June 23, 2021