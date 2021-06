ΒΙΝΤΕΟ: Το Euro ξεκίνησε με αυτογκόλ!

Με αυτογκόλ άνοιξε ο «λογαριασμός» στο Euro 2020!

Το πρώτο ημίχρονο της πρεμιέρας στο «Ολίμπικο» μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας, παρά την ανωτερότητα και τις ευκαιρίες της «Σκουάντρα Ατζούρα», δεν έφερε γκολ, όμως στις αρχές της επανάληψης επιτεύχθηκε το πρώτο τέρμα της διοργάνωσης.

Κι αυτό ήρθε με αυτογκόλ, καθώς μετά από γύρισμα του Μπεράρντι (53′), ο Ντεμιράλ έστειλε κατά λάθος την μπάλα στα δίχτυα του Τσακίρ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που το πρώτο γκολ είναι αυτογκόλ!

Δείτε το 1-0 των Ιταλών:

THE FIRST GOAL OF #EURO2020 IS AN OWN GOAL! 😅 pic.twitter.com/fkqykh0g4q

— ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2021