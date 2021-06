ΒΙΝΤΕΟ: Σοκάρει τους Γερμανούς η Ουγγαρία, νέα ασίστ από Ρ. Σάλαϊ

Ψάχνει ξανά την έκπληξη η Ουγγαρία!

Χάρη σε γκολ του Άνταμ Σάλαϊ στο 11′ οι Ούγγροι προηγήθηκαν με 1-0 της Γερμανίας, αποτέλεσμα που εάν διατηρηθεί τους δίνει την πρόκριση και (αν η Πορτογαλία δεν χάσει από τη Γαλλία) αποκλείει τα «πάντσερ»!

Την ασίστ στον σκόρερ, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με έξοχη κεφαλιά, την έβγαλε με τρομερή μπαλιά ο πρώην άσος του ΑΠΟΕΛ, Ρόλαντ Σάλαϊ, που είχε δώσει την ασίστ και στο γκολ της Ουγγαρίας στο 1-1 με τη Γαλλία.

Δείτε το τρομερό γκολ:

Hungary is currently through!! What a header! The #9 pic.twitter.com/dkefvVrxer

— Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) June 23, 2021