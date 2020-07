ΒΙΝΤΕΟ: Σήκωσε το κύπελλο και το… έσπασε η Ζενίτ!

H Zενίτ επικράτησε 1-0 στον τελικό – που διεξήχθη στο «Τσέντραλ Στάντιουμ» της Εκατερίνμπουργκ – της Χίμκι και κατέκτησε το φετινό νταμπλ στη Ρωσία. Το μοναδικό γκολ για την ομάδα του Σεργκέι Σέμακ σημείωσε με εκτέλεση πέναλτι στο 85ο λεπτό ο Αρτέμ Τζιούμπα. Ηταν το 4ο Κύπελλο στην ιστορία της, πρώτο την τελευταία τετραετία.

Το έσπασε ο Ιβάνοβιτς!

Δεν συνάδει με την εμπειρία του, τους τίτλους που έχει κατακτήσει και τα αντίστοιχα τρόπαια που έχει σηκώσει. Κι όμως, ο Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς κατάφερε να σπάσει το βαρύτιμο τρόπαιο, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη επί της Χίμκι.

Μάλιστα, το ατυχές συμβάν έλαβε χώρα στο κατά πάσα πιθανότητα τελευταίο του ματς με τη φανέλα της ομάδας από την Αγία Πετρούπολη, καθώς το συμβόλαιο του λήγει στο τέλος της σεζόν και δεν έχει υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση ανανέωσής του. Φινάλε κι αυτό…

Zenit have actually broken the Russian Cup pic.twitter.com/QSBVU0hiC0

— Si Lloyd (@SmnLlyd5) July 25, 2020