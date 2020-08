ΒΙΝΤΕΟ: Ο Ομπαμεγιάνγκ παραλίγο να σπάσει το κύπελλο!

Λίγο έλειψε ο MVP του 14ου κυπέλλου της Άρσεναλ να αποτελέσει την αιτία να… σπάσει το κύπελλο!

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, που μετά τα δύο γκολ του ημιτελικού με τη Σίτι σκόραρε και τα δύο γκολ του τελικού με την Τσέλσι, παρέλαβε ως αρχηγός το τρόπαιο και ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το σηκώσει, του έπεσε στο έδαφος!

Ευτυχώς το κύπελλο δεν έσπασε και αφότου το έβαλε ξανά στη βάση του… το σήκωσε ψηλά και κορυφώθηκαν τα πανηγύρια.

Video: Pierre-Emerick Aubameyang dropping the FA Cup trophy before the celebrations. 😂😂 #afc pic.twitter.com/WUkobfvnIx

— afcstuff (@afcstuff) August 1, 2020