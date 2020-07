ΒΙΝΤΕΟ: Ο Φερστάπεν τράκαρε πηγαίνοντας στη γραμμή εκκίνησης

Ένα Grand Prix που δεν ξεκίνησε καλά, συνεχίστηκε με πολλά προβλήματα για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull που έγραψε τον έβδομο καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του δεύτερου αγώνα της σεζόν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του πηγαίνοντας στη γραμμή εκκίνησης (!) με αποτέλεσμα να πληγώσει το εμπρός αριστερό του μέρος και να αναγκάσει τους ανθρώπους της ομάδας να κάνουν αγώνα δρόμου και τεράστια υπέρβαση για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα πριν από τον γύρο σχηματισμού.

Ο εμπρός αριστερός τροχός του Φερστάπεν μπλόκαρε τρεις στροφές πριν από την ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, με το οδόστρωμα να είναι νωπό και να προκαλεί και σε άλλους οδηγούς προβλήματα. Τελικά ο… Mad Max έκανε εκπληκτική εκκίνηση και πολύ γρήγορα ανέβηκε στην τρίτη θέση δείχνοντας πεισμωμένος για να ευχαριστήσει τους μηχανικούς και την ομάδα του.

Max Verstappen crashes on his way to the grid on a damp Hungaroring and has broken left front suspension. pic.twitter.com/PwPeA590F1

