ΒΙΝΤΕΟ: Ο Φαν Ντάικ δέχθηκε «επίθεση» από συμπαίκτες του ενώ ήταν στον «αέρα»

Η Λίβερπουλ γιορτάζει από το βράδυ της Πέμπτης (26/6) το 19ο πρωτάθλημά της, πρώτο μετά από 30 χρόνια και πρώτο επί εποχής Premier League, με τα πανηγύρια να έχουν ξεκινήσει!

Όπως και οι φίλοι των κοκκίνων έτσι και οι ποδοσφαιριστές τους είναι… τρελαμένοι με τον θρίαμβο και το έδειξαν και την ώρα που ο Βιρτζίλ Φαν Ντάικ έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ενώ ο Ολλανδός «ογκόλιθος» της άμυνας της Λίβερπουλ μιλούσε, οι συμπαίκτες του του… επιτέθηκαν και τον διέκοψαν!

Δείτε το βίντεο…

Champeones! 🔴

The celebrations are well underway in Liverpool!

Virgil van Dijk joins #PLTonight along with the rest of the Liverpool squad!

Sorry @RioFerdy5.. pic.twitter.com/knGmhhv6sK

— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 25, 2020