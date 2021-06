ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε και το έφερε «τούμπα» ο Ντε Μπρόινε!

Στην πρεμιέρα με τη Ρωσία δεν αγωνίστηκε.

Στο δεύτερο παιχνίδι με τη Δανία επίσης κρίθηκε ανέτοιμος για 90λεπτο, αλλά όταν μπήκε αλλαγή… φρόντισε να δείξει πόσο σημαντικός παίκτης είναι για το Βέλγιο.

Ο λόγος για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, που δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα (45′), σέρβιρε με έξοχη ασίστ στον Τοργκάν Αζάρ που έφερε το ματς στα ίσα (55′), ενώ στο 70′ σκόραρε ο ίδιος ολοκληρώνοντας την ανατροπή!

H ασίστ του:

A wonderful team goal finished off by T. Hazard.

Και το γκολ του:

Best midfielder in the world, Kevin de Bruyne take a bow 🔥pic.twitter.com/VGPx644Pjq

— Stan (@FutbolStan_) June 17, 2021