ΒΙΝΤΕΟ: Μήνυμα από Σάντος – «Χαρούμενος που θα υπερασπιστώ τα γαλαζοκίτρινα»

Μήνυμα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στέλνει ο Ράφαελ Σάντος.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ, που αποκτήθηκε από τους γαλαζοκίτρινους με διετή δανεισμό από τη Φλαμένγκο, εκφράζει τη χαρά του για την ευκαιρία που έχει να υπερασπιστεί τα χρώματα της νέας του ομάδας.

Το μήνυμα του παίκτη:

«Γεια σε όλους, σε όλους τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Το όνομά μου είναι Ράφαελ ντο Σάντος. Είμαι πολύ χαρούμενος και έρχομαι με κίνητρα για την ευκαιρία να υπερασπιστώ τα γαλαζοκίτρινα του ΑΠΟΕΛ. Θα σας δω σύντομα».

“Hi everybody. To all the fans of APOEL. My name is Rafael do Santos. I’m very happy and very motivated for the chance to defend the yellow and blue of APOEL FC. See you soon” pic.twitter.com/gfBebuT0iZ

— apoelfcofficial (@apoelfcofficial) May 29, 2020