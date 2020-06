ΒΙΝΤΕΟ: Μιλούσε δακρυσμένος ο Κλοπ – «Απίστευτο, είμαι συγκλονισμένος»

Ο Γερμανός coach εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και ξέσπασε σε δάκρυα ευτυχίας για το σπουδαίο κατόρθωμα, έχοντας στο διπλανό παράθυρο τον Κένι Νταλγκλίς, στον οποίο και αφιέρωσε τον τίτλο από κοινού με την έτερη δόξα του συλλόγου, Στίβεν Τζέραρντ.

Με τη φανέλα των Reds και το χαρακτηριστικό του καπέλο, ο «Κλόπο» δήλωσε αναλυτικά:

«Είναι απίστευτο. Είναι πολλά παραπάνω από όσα θεωρούσα πιθανά. Είμαι εντελώς συγκλονισμένος. Γνωρίζοντας πόσο μας έχει υποστηρίξει ο Κένι Νταλγκλίς, αυτό είναι για εκείνον. Περίμενε 30 χρόνια, όπως είναι και για τον Τζέραρντ.

«Είναι μια μίξη της ιστορίας του κλαμπ, βρήκαμε τον τρόπο να γράψουμε τη δική μας ιστορία και αυτό μας έδωσε πολλή δύναμη. Η ατμόσφαιρα μέσα και γύρω από την ομάδα, η ένταση με την οποία ζει ο καθένας το ποδόσφαιρο και από κει και πέρα κάναμε καλή δουλειά να κρατήσουμε τους παίκτες και να φέρουμε όσους ήρθαν. Είναι όλοι νικητές, δίχως να έχουν κερδίσει κάτι στο παρελθόν. Είναι εδώ και μπορούμε να νικάμε όλοι μαζί από δω και στο εξής.

Ξέραμε δύο χρόνια νωρίτερα που είχαμε κάνει μια καλή σεζόν αλλά τερματίσαμε 4οι πως μας έλειπε η συνέπεια. Πρέπει να δουλεύεις πάνω σε αυτό, να δημιουργήσεις και να πείσεις τον κόσμο πως καταφέραμε αυτό που καταφέραμε».

Kenny’s tribute to an emotional Klopp turns into trance music that Klopp is trying to get a handle on pic.twitter.com/pU68VHLvKa

— Johnny Ward (@Ui_Maine) June 25, 2020