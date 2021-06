ΒΙΝΤΕΟ: Κρατά ζωντανή την Πορτογαλία με νέο ρεκόρ ο Ρονάλντο!

Η Πορτογαλία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, καθώς μετά την ανατροπή που δέχθηκε από τη Γαλλία (2-1) και σε συνδυασμό με το 1-0 της Ουγγαρίας επί της Γερμανίας (πλέον 2-1), βρέθηκε… προσωρινά στην τελευταία θέση του ομίλου.

Ο Ρονάλντο ήταν αυτός που την κράτησε ζωντανή και την επανέφερε σε τροχιά… πρόκρισης, καθώς ο Πορτογάλος σταρ, που είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι, ισοφάρισε σε 2-2, με νέο γκολ από την άσπρη βούλα, στο 60′.

Ο Πορτογάλος χάρη στο 14ο του γκολ σε Euro και 21ο συνολικά σε Euro/Moυντιάλ (πρώτος και στις δύο λίστες) έφτασε τα 109 γκολ με την εθνική του και ισοφάρισε το ρεκόρ του Ιρανού Αλί Νταεΐ!

Δείτε το γκολ του:

GOALL!! POR 2-2 FRA

Ronaldo 60’ (P)

The 109 international goals for Ronaldo. Currently sharing the record with Iranian Player Ali Daei pic.twitter.com/p1Fi15FX2C

