ΒΙΝΤΕΟ: Ισοφάρισαν με δύο γκολ σε 4′ οι Ουκρανοί αλλα απάντησε η Ολλανδία!

H Oλλανδία έδειχνε να έχει στο… τσεπάκι της το τρίποντο, όμως η Ουκρανία δεν είχε πει την τελευταία λέξη!

Χάρη σε γκολ των Γιαρμολένκο και Γιάρεμτσουκ στο 75′ και το 79′ αντίστοιχα, οι Ουκρανοί ισοφάρισαν σε 2-2 και βρέθηκαν μια ανάσα από το να πάρουν έναν ανέλπιστο -όπως εξελίχθηκε το ματς- βαθμό!

Παρ’ όλα αυτά η Ολλανδία… είχε την απάντηση και στο 86′ με τον Ντάμφρις έφτασε στο 3-2!

Δείτε τα γκολ…

Το 2-1 του Γιαρμολένκο στο 75′

Yarmalenko with a sensational goal to pull one back for Ukraine… Beautiful.

_____________________________#NEDUKR | #EURO2020 pic.twitter.com/bJwgoLthoq — B/R Goal (@br_goal) June 13, 2021

To 2-2 του Γιάρεμτσουκ στο 79′

Το 3-2 του Ντάμφρις στο 85′