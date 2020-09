ΒΙΝΤΕΟ: Η σφοδρή σύγκρουση του Λεκλέρκ στις μπαριέρες

Tο όγδοο Grand Prix της Formula 1 διεξήχθη το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) στη Μόντσα και η Ferrari είδε και τα δύο μονοθέσιά της να βγαίνουν εκτός αγώνα. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είχε πρόβλημα με τα φρένα, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ ατύχημα.

Στον 24ο γύρο ο 22χρονος Μονεγάσκος βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω στα ελαστικά που βρίσκονται στις μπαριέρες. Ο πιλότος της Ferrari βγήκε σώος και ασφαλής. “Είμαι καλά” είπε στους μηχανικούς του.

Δείτε το video όπου ο Λεκλέρκ γλίστρησε πριν από την ευθεία εκκίνησης/τερματισμού και έπεσε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στα προστατευτικά ελαστικά:

Huge off for Charles Leclerc. Race red flagged. #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/esOxiPiBF0

Το αυτοκίνητο ασφαλείας μπήκε στην πίστα και ακολούθησε προσωρινή διακοπή με κόκκινη σημαία για να καθαριστεί η πίστα και να γίνει εν συνεχεία η επανεκκίνηση. Ενδεικτικό της ανακούφισης που επικράτησε για το γεγονός ότι ο Μονεγάσκος είναι καλά στην υγεία του είναι και το tweet της Williams.

“Xαρούμενοι που ο Σαρλ επιβεβαίωσε ότι είναι Ok στη συνομιλία”, αναφέρεται σε αυτό μεταξύ άλλων.

That was a big one.

Great to hear Charles confirm he’s OK on the radio 🙏

The race is red flagged with #NL6 running P9, #GR63 P15. #ItalianGP 🇮🇹 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/zE8IO3MyvA

