Tη νέα εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2020/21 αποκάλυψε η Μπαρτσελόνα.

Η νέα στολή των Καταλανών, που αφήνουν πίσω τους τις «καρέ» (α λα… Κροατία) εμφανίσεις, είναι με κάθετες… μπλαουγκράνα χοντρές ρίγες, που χωρίζονται από λεπτές κίτρινες γραμμές, ενώ κίτρινος είναι και ο γιακάς.

July 14, 2020