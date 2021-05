ΒΙΝΤΕΟ: Η λήξη του τελικού, τα πανηγύρια της Τσέλσι και η απονομή!

Πρωταθλητήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στέφθηκε η Τσέλσι, που επικράτησε με 1-0 της Σίτι (Χάβερτς 42′) στον τελικό του Champions League που έγινε στο «Ντραγκάο»!

Mε το τελευταίο σφύριγμα του ρεφ Λαόθ οι Λονδρέζοι ξέσπασαν σε έξαλλα πανηγύρια για τον μεγάλο θρίαμβο, τα οποία κορυφώθηκαν με την απονομή του τροπαίου με τα… μεγάλα αυτιά το οποίο σήκωσε στον ουρανό του Οπόρτο ο αρχηγός Αθπιλικουέτα.

Δείτε σε βίντεο τα πανηγύρια και την απονομή:

Munich 2012 ✔️

Porto 2021 ✔️

Chelsea win the Champions League for the second time in their history! 🏆🏆

IT’S TIME TO CELEBRATE! 🎉#UCLfinal pic.twitter.com/Rh56Iq2auu

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 29, 2021