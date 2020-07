ΒΙΝΤΕΟ: Η φάση της χρονιάς στη La Liga – Επιθετικός απέκρουσε σουτ τερματοφύλακα στο 100′

Απίθανη φάση στο φινάλε του χθεσινού αγώνα της Σεβίλλης με την Έιμπαρ για τη La Liga.

Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 1-0 έχοντας πρωταγωνιστή τον Οκάμπος που στο 100ό λεπτό, ως τερματοφύλακας, έσωσε την ομάδα του αποκρούοντας κοντινό σουτ του… αντίπαλου πορτιέρο!

Ο τερματοφύλακας της Σεβίλλης Τόμας Βάντσλικ αποχώρησε τραυματίας στο 95ο λεπτό και με τις αλλαγές των Ανδαλουσιάνων να έχουν ολοκληρωθεί, ο Λούκας Οκάμπος πήγε κάτω από τα δοκάρια.

Στο φινάλε οι φιλοξενούμενοι έψαχναν το γκολ της ισοφάρισης και ο γκολκίπερ Μάρκο Ντμίτροβιτς που προωθήθηκε λίγο έλειψε να σκοράρει, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον… μεσοεπιθετικό της Σεβίλλης!

Δείτε το βίντεο…

Ocampos, in goal for the remainder of Sevilla’s match with Eibar, saving a 100th minute shot from Eibar’s actual goalkeeper pic.twitter.com/zzn2frrUYm

— Wayne Farry (@waynefarry) July 6, 2020