Η… επιστροφή του Μέσι – ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ

Όσο το σίριαλ της αποχώρησής του από τη Μπαρτσελόνα διαρκούσε, ο Λιονέλ Μέσι είχε αρνηθεί να τηρεί τις υποχρεώσεις της ομάδας, απέχοντας από τις προπονήσεις και τα καθιερωμένα τεστ κορωνοϊού.

Πλέον, με δεδομένη την παραμονή του για τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο στο κλαμπ, ο Αργεντίνος αστέρας επανέρχεται σε όλες τις δραστηριότητες και μετά το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, κατέφτασε ξανά στο «Ciudad D’ Esportiva» των Μπλαουγκράνα.

Leo Messi returns to Barca training for the first time since asking to leave the club 📸 pic.twitter.com/oqxdBr0rJ2

Lionel Messi has turned up for training for the first time since he agreed to stay at Barcelona! pic.twitter.com/fAFHvS7AqP

— Football Daily (@footballdaily) September 7, 2020