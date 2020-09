ΒΙΝΤΕΟ: Γκαντεμιά με Γιάννη, τραυματίστηκε ξανά στο ίδιο πόδι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και πάλι στον δεξί αστράγαλο και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.

Σε μια προσπάθεια για drive, φάνηκε να γυρίζει και πάλι τον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού, δηλαδή το ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί και στο Game 3.

Παρόλα αυτά, επέστρεψε προς στιγμήν στο παρκέ για να «εκτελέσει» τις βολές, αλλά στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.

Μέχρι το σημείο που τραυματίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 19 πόντους, (7/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 τάπα και 1 κλέψιμο σε μόλις 11 λεπτά!

Η στιγμή του τραυματισμού και όταν επέστρεψε στο παρκέ για τη βολή.

Giannis Antetokounmpo lets out a yell as he goes crumbling down to the ground in pain pic.twitter.com/aQKZwiF8wu

— Rob Lopez (@r0bato) September 6, 2020