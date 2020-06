ΒΙΝΤΕΟ: Φανταστικό τέρμα του Λέβα στην προπόνηση

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι κέρδισε το highlight της προπόνησης της Μπάγερν Μονάχου την Τετάρτη, ενόψει της ολοκλήρωσης της φετινής Bundesliga το προσεχές Σάββατο.

Ο Πολωνός στράικερ σε ένα από τα τελευταία προγράμματα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στις εγκαταστάσεις των Βαυαρών, σήκωσε τη μπάλα με το μυτάκι, την έσπρωξε μπροστά με το γόνατο και «εκτέλεσε». Σούταρε με τακουνιά και έστειλε τη μπάλα – ω, τι έκπληξη – στην μικρή εστία που είχε μπροστά του!

Το ποστ:

