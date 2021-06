ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι «τρέλανε» τον κόσμο ο Τσιτσιπάς στο πρώτο σετ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζοντας κατακπληκτικό τένις πήρε το πρώτο σετ στον τελικό του Roland Garros απέναντι στον Τζόκοβιτς κάνοντας το 1-0.

Ο Ελλαδίτης είχε κάποιες τρομερές στιγμές στο πρώτο σετ το οποίο κατέκτησε στο tie break και ξεσήκωσε πολλές φορές του θεατές, με τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στο twitter δημοσίευσε με βίντεο με κάποιους από τους καλύτερους του πόντους.

