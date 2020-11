ΒΙΝΤΕΟ: Έκανε ό,τι ήθελε η Ελλάδα, 2-0 σε βάρος της Κύπρου μέχρι το 17’

Έκανε ό,τι ήθελε από την αρχή η Εθνική Ελλάδας στο φιλικό με την Εθνική Κύπρου κι αποτέλεσμα αυτού μέχρι το 17’ να πετύχει δύο τέρματα, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει… κατεβασμένα χέρια.

Στο 8’ Δημητρίου έκοψε το σουτ του Γιακουμάκη, όμως στην επαναφορά ο Τζόλης έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι καλύτεροι κόντρα στην Εθνική που δεν είχε να επιδείξει κάτι και στο 17’ ο Γιακουμάκης κατέβασε πολύ ωραία με το στήθος τη μπάλα, άδειασε όλη την αμυντική γραμμή και με ιδανικό τελείωμα νίκησε τον Δημητρίου.

Δείτε τα γκολ:

GOOOAALLL! @EthnikiOmada 🇬🇷

Greece 2 – 0 Cyprus (17’)

Giakoumakis scores on his debut to double Greece’s lead with a great piece of skill! #GRECYP pic.twitter.com/Ss45jWFOpQ

