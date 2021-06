ΒΙΝΤΕΟ: Έκαναν νέα «όργια» κι έγραψαν ιστορία Γιάρεμτσουκ-Γιαρμολένκο

«Καυτοί» στο Euro οι Αντρέι Γιαρμολένκο και Ρομάν Γιάρεμτσουκ!

Οι δύο Ουκρανοί, που σκόραραν τα γκολ της εθνικής τους στην πρεμιέρα απέναντι στην Ολλανδία (ήττα με 3-2), βρήκαν αμφότεροι δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Βόρεια Μακεδονία!

Έτσι, έγραψαν ιστορία, αφού έγιναν το πρώτο δίδυμο που σκοράρει στα δύο πρώτα παιχνίδια μιας εθνικής σε Euro.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο μετρούν πλέον και από μία ασίστ, καθώς ο Γιαρμολένκο «σέρβιρε» το σημερινό γκολ του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε κάνει το ίδιο στο γκολ του συμπαίκτη του στην πρεμιέρα.

Δείτε το 1-0 του Γιαρμολένκο:

Kαι το 2-0 του Γιάρεμτσουκ:

What a goal from Yaremchuk

That first time pass from Yarmolenko to set him up and the finish

SUPERB to watch 🤩🇺🇦 pic.twitter.com/SDlzzhJ1GG

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2021