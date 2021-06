ΒΙΝΤΕΟ: ΑΠΙΘΑΝΟ αυτογκόλ στο Κροατία-Ισπανία!

Σε αρνητικό πρωταγωνιστική της Ισπανίας και μάλιστα με τραγικό τρόπο μετατρέπεται ο Ουνάι Σιμόν, ο οποίος αποτέλεσε τον λόγο, για να πάρει προβάδισμα (1-0) η Κροατία στο 20′ της αναμέτρησης των δύο ομάδων για τους «16» του Euro 2020.

Συγκεκριμένα, ο πορτιέρε της «Φούρια Ρόχα» έδειξε υπερβολική σιγουριά κατά το γύρισμα από τον Πέδρι και βάζοντας λανθασμένα το πόδι του, δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα, βλέποντάς την να καταλήγει στα δίχτυα.

Δείτε το αυτογκόλ του Σιμόν:

OMG… That is one of the most bizarre own goals ever, Unai Simon misses the pass from his own teammate! #ESP | #EURO2020 pic.twitter.com/OJXtnxOOVb

— fangazzetta (@fangazzetta) June 28, 2021