Tζο Γκάρνερ για την επίθεση του ΑΠΟΕΛ

Στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Τζοε Γκάρνερ για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Άλαν Νίξον, δημοσιογράφος της αγγλικής «Sun».

Όπως αναφέρει σε ποστάρισμά του, οι γαλαζοκίτρινοι εξετάσουν την περίπτωση του 32χρονου επιθετικού, με τον οποίο ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Μικ ΜακΚάρθι, είχε συνεργασία στην Ίπσουϊτς.

Ο Γκάρνερ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη Γουίγκαν. Φέτος σε έντεκα συμμετοχές στη Λιγκ1 πέτυχε τρία γκολ.

Πάντως, δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, ήθελαν τον Γκάρνερ, ο οποίος στο παρελθόν έπαιξε σε μικρές κατηγορίες της Αγγλίας αλλά και στη Σκωτία – μεταξύ άλλων και τη Ρέιντζερς -, να έχει συμφωνήσει με την East Bengal, ομάδα του ινδικού πρωταθλήματος.

Wigan. East Bengal now have a rival in race for Joe Garner. Mick McCarthy’s Apoel keen. Played for him before.

— Alan Nixon (@reluctantnicko) November 29, 2020