To τηλεοπτικό μενού της ημέρας

Δείτε στην TV

 

ALPHA Cyprus

18:15 Εurobasket: Iταλία - Κύπρος

21:30 Εurobasket: Ισπανία - Ελλάδα

Cytavision Sports 3

21:45 Σλοβακία - Γερμανία

Cytavision Sports 4

17:00 Καζακστάν - Ουαλία

19:00 Γεωργία - Τουρκία

21:45 Βουλγαρία - Ισπανία

Cytavision Sports 5

21:45 Ολλανδία - Πολωνία

Novasports 4

15:00 Εurobasket: Γαλλία - Ισλανδία

18:00 Εurobasket: Ισραήλ - Σλοβενία

21:30 Εurobasket: Ισπανία - Ελλάδα

Novasports Start

15:00 Εurobasket: Bοσνία - Γεωργία

18:15 Εurobasket: Ιταλία - Κύπρος

21:30 Εurobasket: Πολωνία - Βέλγιο

