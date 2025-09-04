To τηλεοπτικό μενού της ημέρας
ALPHA Cyprus
18:15 Εurobasket: Iταλία - Κύπρος
21:30 Εurobasket: Ισπανία - Ελλάδα
Cytavision Sports 3
21:45 Σλοβακία - Γερμανία
Cytavision Sports 4
17:00 Καζακστάν - Ουαλία
19:00 Γεωργία - Τουρκία
21:45 Βουλγαρία - Ισπανία
Cytavision Sports 5
21:45 Ολλανδία - Πολωνία
Novasports 4
15:00 Εurobasket: Γαλλία - Ισλανδία
18:00 Εurobasket: Ισραήλ - Σλοβενία
21:30 Εurobasket: Ισπανία - Ελλάδα
Novasports Start
15:00 Εurobasket: Bοσνία - Γεωργία
18:15 Εurobasket: Ιταλία - Κύπρος
21:30 Εurobasket: Πολωνία - Βέλγιο