Τσιτσιπάς: «Με εμπνέει ο Τζόκοβιτς, μακάρι να πετύχω τα μισά από όσα πέτυχε»

Για δύο υπέροχες εβδομάδες μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά την απονομή.

Φανερά απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε στο podium για να πάρει το τρόπαιο του φιναλίστ.

Εν μέσω αποθέωσης από το κοινό που όλη την ώρα του αγώνα φώναζε το όνομά του στο Philippe Chatrier, ο Στέφανος παρέλαβε τον δίσκο που δίνεται κάθε χρόνο στον ηττημένο του τελικού.

Οι αντιδράσεις στο πρόσωπό του έδειχναν φανερά το πόσο πικραμένος είναι από τον τρόπο που ηττήθηκε στον πρώτο τελικό σε grand slam στην καριέρα του, βλέποντας το Νο1 του κόσμου να ανατρέπει το υπέρ του 2-0, για να χάσει με 3-2 σετ.

Κατά την απονομή ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε στις δηλώσεις του:

«Ηταν πολύ μεγάλη μάχη. Προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα. Πρώτη φορά σε τελικό εδώ, είχα μια πολύ καλή πορεία και είμαι χαρούμενος.

Ο Νόλε μας δείχνει πολλά χρόνια πόσο μεγάλος πρωταθλητής είναι. Εμπνέομαι από τα πράγματα που κάνει. Θα είμαι ευτυχισμένος αν πετύχω τα μισά από όσα έχει πετύχει στην καριέρα του. Αυτός και η ομάδα του. Γιατί είναι ομαδική δουλειά. Μπορεί να φαινόμαστε μόνοι μας, αλλά υπάρχει ομάδα πίσω μας.

Ηταν ωραίο το συναίσθημα να με στηρίζει η ομάδα μου, αλλά και ο κόσμος για να πετύχω τα όνειρά μου. Ηταν μια δύσκολη επιδίωξη. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για τις τόσο όμορφες δύο εβδομάδες και ελπίζω να επιστρέψω του χρόνου για να προσφέρω και πάλι ωραίο θέαμα».

Looking forward to the years to come 👍#RolandGarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/7ueTuYZTu4

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021