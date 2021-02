Τρίτος σκόρερ στην ιστορία του Champions League ο Λεβαντόφσκι

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο η Μπάγερν Μονάχου πήρε προβάδισμα κόντρα στη Λάτσιο στη Ρώμη.

Ο Ρόμπερτ Λεφαντόφσκι άδειασε τον Ρέινα και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, πετυχαίνοντας το 72ο γκολ του στο Champions League.

Μάλιστα έγινε ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης αφού ξεπέρασε τον Ραούλ και είναι ο μόνος πίσω από Ρονάλντο και Μέσι.

Robert Lewandowski passes Raul to become the third all-time top goalscorer in the Champions League 🌟 pic.twitter.com/tRyN3FkgUV

— B/R Football (@brfootball) February 23, 2021