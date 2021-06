Tους άνοιξε η όρεξη: «Φέρτε πίσω τον Νούχιου ΤΩΡΑ»

Aπό τον ΑΠΟΕΛ έφυγε ως πλήρως αποτυχημένος, όμως στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ πίνουν, ακόμη, νερό στο όνομά του.

Ο Άντε Νούχιου, πριν έρθει στην Κύπρο για λογαριασμό των γαλαζοκιτρίνων, θήτευσε για επτά χρόνια στην αγγλική ομάδα, έχοντας απολογισμό 277 εμφανίσεις, 50 γκολ και 27 ασίστ κι ήταν από τα… αγαπημένα παιδιά των οπαδών των «κουκουγάβιων».

Οι οποίοι, στο άκουσμα της είδησης πως ο πανύψηλος (1.96μ.) Κοσοβάρος κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος, ζητούν από τη Σέφιλντ να τον επανεντάξει στην ομάδα!

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τη λύση της συνεργασίας του με τον Νούχιου, η ιστοσελίδα Yorkshire Live απηύθυνε μέσω Twitter ερώτημα στους οπαδούς της Σέφιλντ Γουένσντεϊ αν θα ήθελαν πίσω στην ομάδα τους τον 31χρονο επιθετικό.

Κι οι απαντήσεις τους ήταν τόσο… πλειοψηφικά καταφατικές, που έγιναν θέμα στην εν λόγω ιστοσελίδα, με τίτλο «Φέρτε τον πίσω».

«Ναι, ναι, ναι», «100%», «φέρτε τον πίσω ΤΩΡΑ» ήταν κάποιες από τις απαντήσεις, αν και δεν έλειψαν και κάποιοι που τάχθηκαν ενάντια στην επιστροφή του.

Adte Nuhiu has seen his contract terminated by APOEL Nicosia

Would you take him back as a free agent? #SWFC pic.twitter.com/n9gf67KeRi

