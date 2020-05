Το υγειονομικό πλάνο για τη διεξαγωγή του US Open 2020

Ότι περνάει από το χέρι τους για την ασφαλή διεξαγωγή του US Open, κάνουν οι διοργανωτές του Νεοϋρκέζικου Grand Slam.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι Αμερικανοί ψάχνουν διάφορους τρόπους για να πραγματοποιηθεί το τουρνουά, ακολουθώντας ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο.

Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ από την Ευρώπη, την Νότιο Αμερική και την Ασία για τη μεταφορά των τενιστών και ελάχιστων συνοδών τους ενώ όλοι θα πρέπει να εξεταστούν για Covid-19 πριν ταξιδέψουν για τις ΗΠΑ.

Ενδεχομένως όλοι οι τενίστες θα μένουν σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο και θα γίνονται καθημερινοί έλεγχοι θερμοκρασίας. Το τουρνουά θα γίνει χωρίς φιλάθλους, με λιγότερους officials μέσα στο court ενώ τα αποδυτήρια θα είναι κλειστά κατά την περίοδο των προπονήσεων στις εγκαταστάσεις του National Tennis Center.

«Όλα είναι ακόμα ρευστά. Δεν έχουμε λάβει αποφάσεις και προσπαθούμε να ελέγξουμε όλα τα ενδεχόμενα» ήταν τα λόγια της Στέισι Άλαστερ, Chief Excecutive της Αμερικανικής Ομοσπονδίας αντισφαίρισης (USTA).

«Επικεντρωνόμαστε 100% στην ασφαλή διεξαγωγή του τουρνουά στη Νέα Υόρκη και στο Billie Jean King Tennis Center. Βλέπουμε κι άλλα σενάρια διεξαγωγής εκτός των εγκαταστάσεων και της Νέας Υόρκης, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες», πρόσθεσε η Άλαστερ.

H έμπειρη παράγοντας είπε επίσης ότι εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να διεξαχθούν παιχνίδια best of three στους άνδρες ενώ δεν θα χρησιμοποιηθούν παιδιά ως ball boys παρά μόνο ενήλικες.

Πηγή: Tennis24